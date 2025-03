Hogwarts Junior Camp. Dal 9 al 13 settembre alla Rocca del Sasso di Verucchio

Verucchio. Dal 9 al 13 settembre, dalle 8.30 alle 12.30, torna Hogwarts Junior Camp, un campus per bambine e bambini dai 7 agli 11 anni a tema Harry Potter alla Rocca Malatestiana di Verucchio. Una settimana di magia e fantasia a tema Hogwarts con prove di abilità e indovinelli, laboratori creativi e didattica spettacolarizzata!

Di seguito il programma del campus, che potrà subire qualche piccola modifica in fase di esecuzione, per meglio adattarsi alle esigenze dei partecipanti.

Lunedì 9 settembre streghe e maghi scoprono a quale delle 4 Case appartengono: Grifondoro, Corvo Nero, Serpeverde e Tasso Rosso. La scelta viene effettuata in modo casuale pescando la propria Casa da una scatola chiusa. Nel pomeriggio i partecipanti si cimentano in lezioni di erbologia e in un laboratorio di bacchette.

Martedì 10 settembre bambine e bambini possono sprigionare la propria fantasia con un laboratorio creativo per realizzare la propria Civetta e la propria cravatta. Inoltre, partecipano a una lezione di incantesimi, fondamentali per ogni giovane aspirante mago. Ogni partecipante crea il proprio personale incantesimo da eseguire davanti agli altri studenti.

Mercoledì 11 settembre la mattinata inizia con una lezione di pozioni, dove bambini e bambine realizzano intrugli seguendo un particolare ricettario! A seguire, maghi e streghe attraverso due laboratori creativi realizzeranno il proprio boccino d’oro e il campo da Quidditch per poi sfidarsi a vicenda.

Giovedì 12 settembre si passa alla scoperta delle costellazioni con una lezione di Astronomia e un laboratorio dedicato alla creazione della propria costellazione. La mattinata continua con una Caccia al tesoro a tema Harry Potter nelle sale della Rocca, tra indovinelli, enigmi e prove da risolvere.

Venerdì 13 settembre, in occasione dell’ultimo giorno di Campus, è previsto un Torneo della Coppa delle Case con un mix di prove legate alle lezioni tenutesi nel corso della settimana, attraverso una competizione a squadre. A seguire, consegna dei diplomi.

L’iscrizione deve essere effettuata entro giovedì 29 agosto.

Costo: € 70 a settimana + € 5 di assicurazione.

Programma completo su www.amaparco.it/roccaverucchio

Il CRE aderisce al “Progetto conciliazione vita-lavoro 2024” promosso dalla Regione Emilia-Romagna.