I CAPOLAVORI DI HAYDN, MOZART E BEETHOVEN  LA MUSICA DEI “CLASSICI” CON CICILLINI, IGNOTI E L’ORCHESTRA CAMERATA DEL TITANO DIRETTA DA CIAVATTA

San Marino, 26 ottobre 2023

Domenica 29 ottobre, alle ore 16:30, al Teatro Titano di San Marino , è di scena il sesto concerto della 25^ Rassegna Musicale d’Autunno, un concerto che ha molti protagonisti. In primo luogo le musiche di tre fra i più grandi compositori della storia della musica come Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven; poi gli interpreti, due solisti di fama come il violinista Angelo Cicillini e il clarinettista Marco Ignoti; in fine l’Orchestra sammarinese Camerata del Titano diretta da Augusto Ciavatta. La presenza dell’Orchestra Camerata del Titano alla Rassegna Musicale d’Autunno, ha sempre consentito in tutte le venticinque edizioni nelle quali è stata presente, di proporre qualcosa di originale, pensato per il pubblico sammarinese, una lettura del repertorio mai banale. Il Concerto “La musica del Classici” si aprirà con la Sinfonia n. 25 in do maggiore di Haydn, scelta per celebrare i venticinque anni della Rassegna Musicale d’Autunno, ma anche per la sua forma particolare e la vitalità che la contraddistingue. A segue alcune pagine fra le più belle, melodiche (quasi liriche), del classicismo di fine settecento. Verranno eseguite le due Romanze per Violino solo e orchestra di Beethoven (op. 40 e op. 50), interpretate dal M° Cicillini e il meraviglioso e struggente Concerto per Clarinetto e Orchestra k 622 di Mozart, nell’interpretazione del M° Ignoti. Pagine queste ultime nelle quali la melodia annulla la percezione della forma ed è padrona assoluta della musica! L’Orchestra Camerata del Titano in formazione sinfonica, guidata dal M° Ciavatta, è lo strumento sammarinese per valorizzare, dare luce a musiche e musicisti, come lo ha fatto sin dal 1999 in occasione del primo concerto della Rassegna Musicale d’Autunno con i pianisti i Maestri Bruno Canino e Antonio Ballista, e continua a farlo ininterrottamente da oltre trent’anni, per giovani e/o affermati musicisti.

Ancora un concerto da non mancare.