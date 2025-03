I complimenti del sindaco Michele de Pascale al questore e alla squadra mobile di Ravenna per l’operazione di arresto del rapinatore

“Voglio esprimere i miei complimenti al questore Lucio Pennella e alla squadra mobile di Ravenna per l’operazione che ha portato all’arresto dell’uomo ritenuto l’autore di undici scippi e rapine in città.

Oltre alla straordinaria capacità e professionalità degli uomini e delle donne della squadra mobile, i sistemi di video sorveglianza hanno avuto un ruolo molto importante nell’indagine, confermandosi una fondamentale infrastruttura per la sicurezza delle persone, sui quali bisogna continuare ad investire come fatto in questi anni”.

Comune di Ravenna