I CONTROLLI DEI CARABINIERI DEL NUCLEO RADIOMOBILE PER LE STRADE DI BOLOGNA

Bologna: Continuano i controlli alla viabilità da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna che, dal primo ottobre, hanno già contravvenzionato cinquantasei conducenti, responsabili di varie violazioni al Codice della Strada. Alcuni automobilisti sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria, come accaduto qualche giorno fa, quando una 50enne, residente in Provincia di Bologna, è stata denunciata per possesso di segni distintivi contraffatti, mentre un conducente è stato deferito per ricettazione, poiché trovato in possesso di una collana d’oro di provenienza furtiva. Altri automobilisti sono stati denunciati per guida sotto l’influenza dell’alcol, avendo dei valori dell’alcolemia nel sangue superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente. Nella notte del 20 ottobre 2023, invece, i Carabinieri hanno incrociato un automobilista che viaggiava in via Enrico Mattei con un dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu sistemato sul tettino dell’auto. Insospettiti dalla tipologia del veicolo, con targa civile, i Carabinieri hanno fatto un’inversione di marcia e dopo aver intimato l’alt al conducente, un italiano sulla ventina, hanno scoperto che lo stesso non apparteneva ad alcun corpo di polizia. A quel punto, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro del dispositivo che avrebbe tratto in inganno gli altri utenti della strada, portandoli a credere di avere di fronte un veicolo appartenente a un corpo di polizia.

PUNTO DI CONTATTO: Comandante Nucleo Radiomobile Carabinieri Bologna, Maggiore Alessio Perlorca.

All. Foto d’archivio.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna