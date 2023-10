I CONTROLLI STRADALI SULLA VIA EMILIA: CINQUE PERSONE DENUNCIATE DAI CARABINIERI PER RICETTAZIONE

Dozza (BO): I Carabinieri della Stazione di Dozza hanno denunciato cinque persone (tre italiani e due stranieri di età compresa tra i 20 e i 25 anni) per ricettazione durante i controlli alla circolazione stradale sulla via Emilia. La denuncia alla Procura della Repubblica di Bologna è scattata a seguito del ritrovamento di numerosi capi di abbigliamento per la famiglia e accessori per la casa, di provenienza sospetta, che i cinque soggetti trasportavano nel bagagliaio del veicolo su cui viaggiavano. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato unitamente a una mazza di legno con dei chiodi conficcati a forma di croce che i Carabinieri hanno trovato sotto il sedile del conducente che è stato denunciato anche per il possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

PUNTO DI CONTATTO: Comandante Compagnia Carabinieri Imola, Maggiore Andrea Oxilia.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna