I funerali di Aurora, celebra il vescovo di Piacenza

PIACENZA, 04 NOV – Sarà il vescovo di Piacenza, monsignor Adriano Cevolotto, a celebrare i funerali di Aurora, la 13enne morta il 25 ottobre nella città emiliana dopo essere caduta dal tetto di un palazzo.

Un episodio per il quale il suo ex fidanzato 15enne si trova in carcere con l’accusa di omicidio.

I funerali saranno celebrati domani alle 15 nella cattedrale di Piacenza. Per espressa volontà della famiglia non si potranno effettuare all’interno della Cattedrale fotografie e riprese televisive.

Il Comune ha proclamato il lutto cittadino dalle 15 alle 16.30, in occasione del funerale. Con bandiere a mezz’asta in tutte le sedi comunali e negli edifici pubblici a partire dalla mattinata di domani. Un raccoglimento sancito dall’ordinanza che la sindaca Katia Tarasconi ha firmato questa mattina, invitando inoltre ad osservare, nella giornata dei funerali, un minuto di silenzio nei luoghi di lavoro e negli istituti scolastici, richiamando l’osservanza del cordoglio anche da parte di attività commerciali e pubblici esercizi. Non dovranno essere attuate iniziative o comportamenti che, sottolinea la sindaca Tarasconi, contrastino “con il senso di un lutto sincero e profondo, che ciascuno di noi sente come proprio”. “Ringrazio sin d’ora – prosegue – tutte le persone che vorranno rendere omaggio ad Aurora esprimendo, con vicinanza e con rispetto, il dolore che in questi giorni ci unisce, così come le diverse realtà che, ciascuna nel proprio ruolo, permetteranno che questo momento di dolore sia partecipato da tutta la città proteggendo e onorando il ricordo di una giovane vita”.

Ansa