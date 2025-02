I gialloblù sono tornati al lavoro con il nuovo allenatore Stefano Ceci

Conclusa l’esperienza in Conference League, culminata con il passaggio del turno, si sono divise le strade de La Fiorita, il tecnico Thomas Manfredini e il suo vice, Emanuele Della Bella, ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti per il percorso fatto insieme e l’in bocca al lupo per il proseguo delle rispettive carriere.

Ad assumere la guida tecnica della formazione gialloblù è Stefano Ceci, tecnico che ha guidato per lungo tempo il Tre Penne, conquistando sei finali e tre scudetti, oltre a otto partecipazioni europee. Ceci in passato è stato anche collaboratore tecnico della Nazionale biancazzurra, affiancando l’ex CT Pierangelo Manzaroli.

Insieme a lui, come tecnico in seconda, ci sarà il fidato Marco Protti, con il quale ha condiviso gran parte della sua carriera. Confermato nel ruolo di preparatore dei portieri, Andrea Sanchi.

Da ieri sera il nuovo staff tecnico è al lavoro con la rosa, in buona parte definita, per la prossima stagione. I giocatori reduci dall’esperienza europea avranno a disposizione una decina di giorni prima di tornare a lavorare sul campo.

Della formazione che ha affrontato i preliminari di Conference League, oltre ai già annunciati Cicarelli e Toccaceli, sono stati confermati per la stagione il portiere Samuele Guddo il centrocampista Nicholas Capozzi e l’attaccante Joao Felipe Affonso.

Indosserà ancora la maglia gialloblù anche l’attaccante Alex Ambrosini, vicecapocannoniere lo scorso anno con 18 reti (a pari merito con Prandelli della Cosmos). Con la sua conferma si rafforza lo ‘zoccolo duro’ composto dai portieri Vivan e Zavoli, i difensori Gasperoni, Brighi e Mazzotti, i centrocampisti Lunadei, Jacopo Semprini Sottile e Zafferani e gli attaccanti Olcese e Vitaioli.

Nei prossimi giorni saranno annunciati i nuovi arrivi messi a punto dal direttore sportivo Sandro Macerata.

