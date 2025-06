I piloti della Scuderia San Marino a podio a Varano, Monza e nel Due Valli

Maggio si è chiuso con altri buoni podi per la Scuderia San Marino, in grado di mettersi in mostra sui circuiti nazionali. Le soddisfazioni maggiori arrivano dalla pista, partendo dai due terzi posti di categoria Evo per Federico Ugo Bagnasco impegnato nel round di Varano del campionato MINI Challenge. Sempre sul tracciato parmense, Francesco Cunsolo nella Formula 4 FX si aggiudica la categoria Silver di Gara 1 e purtroppo non riesce a tagliare il traguardo nella seconda manche.

Sullo storico circuito di Monza Luciano e Donovan Privitelio vanno a podio nel Lamborghini Super Trofeo, secondi di categoria LC Cup nella prima gara mentre nella seconda concludono in settima posizione. Mattia Drudi sale sul terzo gradino del podio nel Fanatec GT.

È stato anche al fine settimana del Rotax Max Challenge per i kart: Alessandro Pedini Amati sfiora il podio di categoria DD2, Nicolas Tagliaferri è decimo di categoria Junior seguito al tredicesimo posto da Lorenzo Leardini. Nei Senior Giacomo Marchioro è quarto.

Infine il rally con il Due Valli, Valentina Pasini alle note di Nicolò Ardizzone chiude al 19esimo posto assoluto e terzo nel Trofeo Lancia. 26esima posizione per Roberto Cogni e Daiana Darderi, mentre si registrano i ritiri di Umberto Bollini, navigatore di Gianfranco Belletti, e di Mirco Gabrielli al Valsugana al fianco del pilota Marcogino Dall’Avo.

