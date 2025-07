I ragazzi del Liceo Linguistico di San Marino creano podcast multilingue

È arrivato ‘Titano Stories’, il primo podcast multilingue realizzato dai ragazzi del Liceo Linguistico di San Marino che, a partire da luglio, offrirà ai turisti sei diversi itinerari tematici per scoprire attrazioni e curiosità della Repubblica più antica del mondo. La Scuola Superiore di San Marino è orgogliosa di presentare ‘Titano Stories’ il primo podcast interamente realizzato e prodotto dalle ragazze e dai ragazzi di terza Liceo Linguistico. Gli episodi usciranno con cadenza bisettimanale e presenteranno sei itinerari tematici pensati per altrettante tipologie di turisti: amanti della storia, coppie di innamorati, influencer, sportivi, famiglie e artisti. Le prime sei puntate saranno pubblicate in italiano, alle quali seguiranno le puntate tradotte nelle quattro lingue che si studiano al Liceo: spagnolo, inglese, francese e tedesco. A partire dal 3 luglio, ogni lunedì e giovedì sulla piattaforma di streaming Spotify, uscirà una nuova puntata del podcast. L’idea, nata dalle professoresse di lingua spagnola delle classi 3La e 3Lb Viola Bronzetti e Valentina Cenni, è stata sviluppata durante l’anno scolastico appena concluso. Le prime puntate sono state registrate con l’aiuto tecnico del prof. Giuseppe Giardi e il supporto della prof.ssa Valentina Rossi per la parte storica. Un progetto nato dalla forte volontà della Scuola Superiore di coniugare lo studio delle lingue al mondo della comunicazione e del turismo, che ha permesso agli studenti di sviluppare, accanto alle competenze linguistiche proprie del loro indirizzo, nuove competenze comunicative e digitali. Il podcast ha, inoltre, ricevuto il sostegno dell’Ufficio del Turismo, che ha acconsentito a dare visibilità al podcast, posizionando un pannello informativo presso l’Ufficio Informazioni Turistiche in centro storico.

