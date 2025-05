PARMA, 22 MAG – Secondo quanto si è appreso nel pomeriggio da fonti investigative, in relazione alla natura di quanto trovato in un parco a Parma, quasi sicuramente si tratta di resti animali e non umani.

Al momento non c’è alcuna ufficialità, i rilievi effettuati dalla polizia scientifica saranno più precisi e utili a stabilire la loro origine.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Parma.

Ansa