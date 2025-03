I riflettori internazionali puntati su Rimini per i mondiali di pattinaggio artistico. Ancora musica con la Sagra Malatestiana: tutti gli appuntamenti in città fino al 17 settembre

Riflettori puntati sui padiglioni di Rimini Fiera dove da ieri sono in corso i mondiali di pattinaggio artistico, nell’ambito del World skate games 2024, la rassegna iridata dediata alle discipline su rotelle. Fino al 22 settembre negli spazi della fiera si esibiranno alcuni tra i migliori pattinatori al mondo, provenienti da 41 paesi, tra cui Alice Esposito e Federico Rossi, i Campioni del Mondo in carica.

La musica sempre protagonista a Rimini con due concerti sinfonici della 75° Sagra Musicale Malatestiana: al Teatro Galli si esibiscono la Rundfunk Sinfonie Berlin diretta da Vladimir Jurowski (giovedì 12 settembre) e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Gianandrea Noseda (martedì 17 settembre).

Ultimo appuntamento de La Storia immaginata, la rassegna dedicata al romanzo storico promossa dalla biblioteca Gambalunga che venerdì 13 settembre ospita lo scrittore regista e drammaturgo Ruggero Cappuccio che alla corte della Biblioteca presenterà il suo romanzo ‘La principessa di Lampedusa’ (Feltrinelli 2024), in dialogo con la giornalista Annamaria Gradara.

Dalla storia “immaginata” alla grande storia che ha segnato la nostra città: all’interno del programma delle celebrazioni dell’80esimo Anniversario della Liberazione di Rimini, mercoledì 11 e giovedì 12 settembre sono in programma due giornate di studio dal titolo “Vittime e carnefici. Le stragi nazifasciste lungo la Linea gotica orientale”, ospitate in Cineteca e alla sala ressi del Teatro Galli.

Si avvia alla conclusione la Rassegna Le città visibili, con gli ultimi appuntamenti di teatro e laboratori ospitati in vari spazi della città, come l’ex Cinema Astoria e Cast Oro Teatro. E’ ripresa a pieno ritmo anche l’attività congressuale e convegnistica al Palacongressi di Rimini con appuntamenti di livello internazionale come il 22° World Congress of Food Science and Technology o l’Euromaintenance Society Conference.

Tanti anche gli appuntamenti diffusi sul territorio, come gli spettacoli al Parco degli Artisti a Vergiano di Rimini con l’omaggio ai cantautori della Regione: Dalla, Carboni, Graziani, Bertoli, Guccini e altre iniziative e il ritorno della sagra del Tituccio a Corpolò (13-14-15 settembre, che ritorna dopo 33 anni dalla sua ultima edizione ad opera di un gruppo di cittadini. Ancora sport domenica 15 con la 41° Rimini – Verucchio, podistica competitiva di Km 21.500 e camminate ludico motorie sulla distanza di Km 8 e 4, mentre con il raduno di auto storiche in piazzale Fellini Ruote nella storia e il raduno della Dallara Automobili Rimini riconferma la sua passione per i Motori, in attesa del secondo appuntamento con la MotoGP a Misano il 22 settembre per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna.

Infine ultimi appuntamenti con l’intrattenimento e i mercatini estivi organizzati dai Comitati turistici, che per tutta l’estate hanno animato le piazze, le vie e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare.

Comune di Rimini