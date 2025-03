I servizi dei Carabinieri in occasione della “Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2024”

Imola (BO): I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna sono impiegati nei servizi preposti al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza e all’incolumità dei tifosi in arrivo a Imola da ogni parte del Mondo (ne sono previsti oltre 200.000), in occasione della “Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2024”, un appuntamento dal 17 al 19 maggio 2024 presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. In caso di necessità, i tifosi possono chiamare il 112, Numero di emergenza Unico Europeo, gratuitamente da rete fissa o mobile anche quando il telefono non ha SIM, è bloccato o non si ha credito telefonico. La richiesta di soccorso sarà gestita dalla Centrale Operativa dei Carabinieri che coordinerà l’intervento avvalendosi dei militari impiegati nelle zone di accesso dell’autodromo, garantendo una risposta rapida al cittadino.

