Ieri al cimitero monumentale di Rimini la tumulazione delle ceneri dello storico presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni

Cerimonia pubblica ieri mattina al cimitero monumentale di Rimini per la tumulazione delle ceneri di Lorenzo Cagnoni, storico presidente di IEG. All’ingresso del cimitero ora è presente una installazione a lui dedicata, vicina a grandi riminesi che hanno lasciato segni indimenticabili.

Insieme alla famiglia, al sindaco Jamil Sadegholvaad in rappresentanza della città di Rimini e ai vertici di IEG, molti riminesi che hanno voluto ricordare la figura di un uomo che ha profuso ogni energia della sua vita per il progresso della sua città.

Per Maurizio Ermeti, presidente di IEG: “La quotidianità del lavoro in fiera ci riporta alle sue intuizioni e al pensiero di quali scelte avrebbe compiuto. Il tempo non scalfirà mai la gratitudine che tutti noi sentiamo fortissima insieme al senso di appartenenza che ci ha trasmesso.”

“Grazie alla famiglia – aggiunge Corrado Peraboni, AD di IEG – per aver pensato ad un segno che fisserà ancor di più il suo ricordo nella comunità riminese. Anche nei prossimi decenni resterà evidente la memoria di un grande uomo che ha dedicato la sua vita a migliorare quella degli altri”.

