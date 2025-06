Igea Marina piange Nicola Monticelli, scomparso improvvisamente a 45 anni

Igea Marina si è risvegliata con una tristezza improvvisa per la scomparsa di Nicola Monticelli, 45 anni, deceduto nel sonno a causa di un malore. Figura nota nel territorio, Monticelli era il volto di punta del Blumen, storico bar, ristorante e albergo di famiglia situato in via Tibullo. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra clienti, amici e parenti, che si sono riuniti spontaneamente davanti al locale per un momento di raccoglimento.

Apprezzato per la sua disponibilità e gentilezza, Monticelli era anche riconosciuto per la passione per la cucina di pesce e per il suo amore per il Cesena Calcio. Le testimonianze di affetto sono arrivate dal sindaco Filippo Giorgetti e da rappresentanti di Confcommercio, che hanno ricordato la sua bontà e il carattere altruista.

Nella sua vita, Nicola lascia la madre Lina e la compagna Sara. Stasera alle 20:45 si svolgerà il rosario presso la chiesa del Sacro Cuore di Igea Marina, mentre i funerali sono previsti per domani alle 11, con partenza dal Blumen alle 10.