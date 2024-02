Il 20 novembre “Montebello VINImaturi” in uno dei borghi più belli della Romagna

Lunedì 20 novembre a Montebello una giornata con i “VINImaturi”:

dalle 12.30 all’imbrunire 13 vignaioli della Strada dei Vini e dei Sapori

dei Colli di Rimini e di Cantina Valturio, cuochi dei ristoranti e di casa, produttori di salumi e formaggi e panificatori animeranno uno dei borghi più belli della Romagna con il meglio della cucina e dei vini del territorio (prodotti prima del 2017) a prezzi popolari per un pomeriggio

di condivisione e convivialità nella natura incantata

Una giornata di convivialità in assoluta libertà, senza i lacciuoli di un menu fisso, un prezzo d’ingresso, la necessità di prenotarsi. Qualche ora “fra amici”, in condivisione di sensi e sapori in uno dei borghi più belli della Romagna, Montebello. Con lo sguardo che si perde nella natura incantata, un saxofono di sottofondo e a disposizione il meglio che la Valmarecchia e la Romagna possano offrire in fatto di cibo e vino.

Questo lo spirito con cui Fausto Fratti ha chiamato a raccolta produttori di salumi e formaggi, cuochi dei ristoranti e di casa, cantine e panificatori dando vita con la sua Brigata del Diavolo – Cuochi Sognatoti e in collaborazione con Comune di Poggio Torriana e Pro loco di Torriana Montebello all’evento “Montebello-VINImaturi”.

L’appuntamento è per lunedì 20 novembre fra le 12.30 e l’imbrunire e il piccolo borgo sarà pronto a farsi prendere d’assalto da “nomadi del piacere” che troveranno ad accoglierli una ventina di “produttori zingari”: 13 vignaioli della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini e Cantina Valturio di Macerata Feltria che serviranno solamente vini prodotti prima dell’annata 2017: da qui il titolo ‘Vinimaturi’ “per contribuire a diffondere la cultura di una proposta di un certo tipo.

I partecipanti potranno servirsi liberamente dai cuochi al lavoro davanti a un grande braciere in strada o dai produttori, scegliere quali piatti e quale vino assaggiare e degustare a prezzi popolati in tavolate disseminate nei vari crocicchi. Muoversi a piacimento un po’ come alla Collina dei Piaceri di Luglio nell’antica Scorticata.

Le cantine:

Cantina Ca’ Perdicchi, Cantina Fiammetta, Cantina Franco Galli, Cantina Pastocchi,, Fattoria Poggio San Martino, Cantina I Muretti, Cantina Ottaviani, Cantina Podere Dell’Angelo. Cantina Podere Vecciano, Cantina San Valentino, Tenuta Santini, Cantina Valturio

Cuochi, produttori e proposte:

Loredana “Ottaviani” Salsiccia alla griglia, Irene Baschetti Pro loco Torriana e Montebello Olive al padellino, Paolo Pacini Ristorante Pacini Gnocchetti di patate al formaggio di Fossa, Stefano Bartolini Osteria Bartolini Zuppa di Fagioli e Vongole, Remo Ca’ Murani “A casa di Domenico” Baccalà in umido, Azienda Agricola il Doccio Salumi e formaggi – Verucchio, Azienda Agricola I Fondi Salumi – Uffogliano Novafeltria, Il Satiro Formaggio di capra – Uffogliano Novafeltria, Pasta Madre Pane e dolcetti – Rimini-Onferno

Al sax ci sarà Alessandro Pagliarani.