Coriano, 13 maggio 2024 – Il 24 maggio il commissario Francesco Paolo Figliuolo sarà a Coriano per un incontro e un sopralluogo nelle aree alluvionate. Il generale verrà in provincia di Rimini per incontrare personalmente le autorità dei territori di Santarcangelo e di Coriano. Una giornata importante e significativa per Coriano, che grazie al filo diretto allacciato con la struttura commissariale immediatamente dopo i fatti dell’alluvione abbattutosi lo scorso maggio ripaga del lavoro interlocutorio avuto con la macchina organizzattiva del generale. Saremo ben lieti di accompagnare il commissario la mattina di venerdì 24 maggio nei luoghi maggiormente colpiti del nostro territorio in modo che possa avere contezza di persona, dopo gli accurati sopralluoghi dei suoi tecnici nei mesi scorsi, dei danni subiti e delle necessità che richiedono un intervento del Governo. Lo scorso 25 aprile eravamo tranquilli circa la possibilità di una visita del generale a Coriano. Un impegno mantenuto che ci rende particolarmente soddisfatti.

—

Ufficio Staff del Sindaco