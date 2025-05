“Il 29 luglio Frank McComb, Rossella Cappadone, Simona Bencini e Gigi Cifarelli infiammeranno il Teatro Aperto di Poggio Berni”

“Il 29 luglio Frank McComb insieme a Rossella Cappadone, Simona Bencini e Gigi Cifarelli infiammeranno il Teatro Aperto di Poggio Berni”

La serata è organizzata dalla Pro Loco di Poggio Berni e dal Collettivo Funk del direttore artistico Marcello Sutera in collaborazione con il direttore artistico Alberto Braschi

Poggio Berni (RN), 15/7/2024 – Lunedì 29 luglio alle ore 21:30, il Teatro Aperto di Poggio Berni ospiterà una delle pietre miliari della soul music internazionale, Frank McComb. L’evento, fortemente voluto dalla Pro Loco di Poggio Berni e dal Collettivo Funk del direttore artistico Marcella Sutera, etichetta riminese, in collaborazione con il direttore artistico Alberto Braschi, promette di essere indimenticabile.

McComb sarà accompagnato da una band di musicisti di livello internazionale, tra cui Francesco Mendolia alla batteria, già in tour con la storica band INCOGNITO, Marcello Sutera al basso, che ha collaborato con artisti come Mario Biondi, Cesare Cremonini, Fred Wesley, Dennis Chambers e molti altri, e Donato Sensini al sax, musicista fedele di Massimo Ranieri per anni.

I cancelli si apriranno alle ore 20,00 e il costo del biglietto sarà di 17 euro per il ridotto e 20 euro per l’intero. La serata vedrà anche la partecipazione di special guest come Simona Bencini, cantante e fondatrice della band Dirotta su Cuba, Rossella Cappadone, cantante riminese con collaborazioni di successo e Gigi Cifarelli, chitarrista e cantante con collaborazioni internazionali.

“La cultura va oltre ogni barriera – spiega il direttore artistico Marcello Sutera -. Dialogando con la Pro Loco, ci siamo trovati in perfetta sintonia per organizzare un evento internazionale in sinergia”.

Per maggiori info e per l’acquisto dei biglietti, visitare i social di Collettivo Funk e della Pro Loco di Poggio Berni.

Costo prevendita 17 Euro – alla porta 20 Euro