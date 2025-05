Il 53° San Marino Rally, a calendario il 12 e 13 luglio, prossima sfida del tricolore Terra, Terra Storico e Ciar Sparco Junior

Atteso, come da tradizione ultracinquantennale, l’appuntamento su fondo sterrato nella Repubblica di San Marino, organizzato da FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese. Di scena un avvincente Campionato Italiano Rally Terra e gli “Junior” del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Di grande fascino il 10° San Marino Historic Rally, valido per il Tricolore CIRTS. Le iscrizioni apriranno mercoledì 11 giugno.

Repubblica di San Marino. Il San Marino Rally, che quest’anno va in scena con la edizione numero 53 di una storia prestigiosa, che pone la iconica gara organizzata da FAMS tra quelle di più lunga tradizione, è da sempre uno degli appuntamenti più attesi tra le gare su fondo sterrato.

Ancor di più in questo 2025, che vede il Campionato Italiano Rally Terra, di cui il San Marino Rally è il quarto appuntamento stagionale, davvero avvincente per la lotta al vertice, con tre vincitori diversi nelle prime tre gare (Tommaso Ciuffi, Paolo Andreucci e Alberto Battistolli), e un bel gruppo di campioni e fuoriclasse ad animare la lotta, con importanti talenti provenienti da varie Nazioni estere. Non meno agguerrito il confronto nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco Junior, con dieci giovani di belle speranze, tra i quali spicca il sammarinese Giacomo Marchioro, in lotta serrata nel quarto dei sei impegni a calendario, a caccia del rilevante premio finale,

Sempre di grande fascino veder sfilare le auto storiche da rally, in lotta nel 10° San Marino Historic Rally, valido per il Campionato Italiano Rally Terra Storico, anch’esso al quarto round stagionale. La classifica 2025 delle Quattro Ruote Motrici vede leader l’equipaggio Mauro Sipsz-Fabrizia Pons (Lancia Delta Integrale), mentre è un equipaggio sammarinese della Scuderia San Marino composto da Nemo Mazza e Riccardo Biordi (Ford Escort RS) a comandare tra le Due Ruote Motrici.

Le iscrizioni apriranno mercoledì 11 giugno.

IL PROGRAMMA DEL 53° SAN MARINO RALLY

In attesa di conoscere il percorso dettagliato del San Marino Rally 2025, che verrà rivelato più avanti, è già stato delineato il programma di massima dell’evento.

Il Quartier Generale del rally e il Parco Assistenza sono basati al Multieventi Sport Domus di Serravalle di San Marino, sede ideale e funzionale.

Il percorso di gara della gara CIRT e del CIAR Sparco Junior si svilupperà tra le giornate di sabato 12 e domenica 13 luglio.

Partenza sabato dal Centro Storico di San Marino alle ore 13.45, disputa di tre prove speciali e arrivo alle ore 20.10, per il riordino notturno.

Nuovo start alla domenica alle ore 7.01, disputa di altre sei prove speciali e arrivo finale nel Centro Storico di San Marino alle ore 17.35.

Nella giornata di sabato in scena le Prove Libere (Rally2 e Piloti Prioritari) dalle ore 7.15 alle ore 8,30 seguite, dalle ore 8.45 alle ore 10.00, dalla Prova di Qualificazione per determinare l’ordine di partenza.

Lo Shakedown si svolgerà invece dalle ore 10,15 alle ore 12.45.

Più breve il percorso per il CIRT Storico, che prevede due prove speciali in meno, con partenza sabato alle ore 15.45 e la disputa di due prove speciali. Altre cinque prove alla domenica (partenza ore 9.01) con arrivo finale alle ore 17.05.

Lo Shakedown avrà luogo al sabato dalle ore 13.30 alle ore 14.30.

FAMS Federazione Automotoristica Sammarinese