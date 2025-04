Il Beachline Festival anima la spiaggia di Riccione

MIGLIAIA DI GIOVANI IN CITTÀ PER LA 26ESIMA EDIZIONE DEL TORNEO DI BEACH VOLLEY

A Riccione torna il Beachline Festival organizzato da Promhotels, con i partner tedeschi Alpetour e Funtec e con il Patrocinio del Comune di Riccione! L’arenile prende vita con la 26esima edizione del torneo di beach volley che richiama ogni anno sul territorio migliaia di persone.

L’edizione 2025 del Beachline Festival è stata anticipata di qualche settimana rispetto a quelle più recenti con l’obiettivo di attrarre turisti in un periodo che non beneficia dei ponti di primavera e per evitare la sovrapposizione con il week end della Pasqua e del 25 aprile. Si parte il 12 aprile e si chiude il 18.

Dal Marano al Porto, la spiaggia si anima: 220 campi da beach volley, feste e tanto divertimento. Il quartier generale, con il villaggio e il palco centrale sono anche quest’anno sulla sabbia nella zona di Piazzale Azzarita. Oltre 1800 atleti, amatori, principianti e professionisti di ogni età, raggiungeranno Riccione per prendere parte all’evento e daranno vita a sfide di ogni specialità in riva il mare.

Il Beachline Festival è tra gli appuntamenti più attesi e tra quelli in grado di garantire una prestigiosa visibilità mediatica al territorio grazie all’attenzione dei media nazionali e internazionali e al costante racconto social dei giovani coinvolti.

L’evento è il fiore all’occhiello dell’attività di Promhotels Riccione che punta sul valore degli eventi sportivi per attrarre turismo nella Città di Riccione e che esprime gratitudine verso gli albergatori e i bagnini per la disponibilità che annualmente garantiscono per la buona riuscita dell’iniziativa.