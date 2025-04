Il Bel Canto di Rimini Classica e il Maestro Vince Tempera in dialogo con Michele Bovi: il fine settimana Rosa al parco La Serra Cento Fiori

La notte Rosa con L’Amore all’Opera il venerdì e unm dialogo sul musicale e le “canzoni rubate” tra il giornalista Rai autore di “Anche Mozart copiava e plagiava i Beatles” e il direttore d’orchestra che tanto ha dato alla musica internazionale, Vince Tempera.

Rimini – La musica domina il fine settimana in rosa del parco La Serra Cento Fiori la sera. Ingresso libero, anzi ingressi liberi dal parco XXV aprile (a 300 metri dal Ponte di Tiberio), ingresso parcheggio via Galliano 19. Su Google maps cercare: La Serra Cento Fiori. Venerdì 05 luglio 2024 viene proposto “La Notte Rosa con L’amore all’Opera”, ovvero le più belle arie di romanze d’opera e una selezione di canzoni eterne per ascoltare il bel canto dei nostri interpreti accompagnati al pianoforte: Chiara Guerra soprano, Alessandro Moccia tenore, Roberto Gentili baritono, Fabrizio Di Muro pianoforte. La serata è a cura di Rimini Classica, che propone al parco La Serra Cento Fiori che propone come sempre spettacoli di grande successo.

Sarà presente il catering della Macelleria Pari di Rimini con un menù dedicato alla serata su prenotazione, anche con proposte vegetariane.

Sabato 06 luglio invece “Canzoni Rubate. L’inevitabilità del plagio: testimonianze e accuse degli artisti più popolari della musica italiana”. A confronto il giornalista Michele Bovi autore del libro “Anche Mozart copiava e plagiava i Beatles” e il direttore d’orchestra Vince Tempera

La musica pop sembra aver esaurito le combinazioni. L’accusa che la stampa specializzata e i social muovono alla discografia è che le canzoni oggi sono invariabilmente sfacciati copia-copia di melodie, armonie e ritmi del passato prossimo o remoto. Il tema dell’inevitabilità del plagio sarà affrontato sabato 6 luglio al Parco della Serra Cento Fiori in occasione della presentazione del libro del giornalista Michele Bovi “Anche Mozart copiava e plagiava i Beatles”. Con lui ci sarà il maestro Vince Tempera, veterano dei direttori d’orchestra del Festival di Sanremo e re delle sigle dei cartoni animati. Si parlerà anche dell’imitazione di stili, con riferimento ai modelli che di volta in volta hanno suggestionato esecutori come Little Tony, Bobby Solo, Adriano Celentano, Zucchero e i Måneskin. E sullo schermo scorreranno i filmati esclusivi di Michele Bovi, già caporedattore centrale del Tg2 e poi capostruttura di Rai 1 (a lui si deve anche l’invenzione della rubrica Teche teche te’) che in 25 anni di inchieste sul diritto d’autore ha raccolto le denunce di artisti di primo piano. Vedremo e ascolteremo così testimonianze e accuse di Ennio Morricone, Nicola Piovani Gino Paoli, Francesco Guccini.

