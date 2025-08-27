Il Bologna si aggiudica la prima San Marino Talent Cup

Finisce con il successo del Bologna la prima San Marino Talent Cup, evento organizzato dalla FSGC nell’ambito del progetto “Talent Development Scheme” promosso dalla FIFA. Una settimana di incontri distribuiti sui campi di Dogana ed Acquaviva, cui hanno preso parte anche i ragazzi della Primavera della San Marino Academy. Questi ultimi hanno iniziato il proprio cammino cedendo al Ravenna (3-1, rete di Deronjic) e al Bologna (4-0), per poi rifarsi nella finale del 5° e 6° posto, nella quale si sono imposti 3-2 sul Forlì grazie ai centri di Markaj, Canarezza e Pasolini. Il Girone A, quello dei Titani, è stato dominato dal Bologna, che ha vinto due partite su due, mentre il Ravenna, nella prima fase del torneo, si è dovuto accontentare del secondo posto. Anche il Girone B ha visto una squadra imporsi a punteggio pieno: il Perugia, seguito a ruota da Cesena (3 punti) e Forlì (0 punti). La giornata di ieri è stata quella dedicata alle finali e alla consegna dei riconoscimenti collettivi ed individuali. La San Marino Academy di Brocchini, come detto, ha vinto il confronto con il Forlì e ha chiuso al 5° posto complessivo. Il Cesena ha invece giganteggiato nella finale per il 3° posto: a nulla è valsa, per il Ravenna, la rete di Berardi, soffocata dalla cinquina bianconera scritta da Malafronte, Frisoni, Tonti, Ricci e Giunchi. La finalissima è stata l’unico incontro serale di tutto quanto il torneo. All’Ezio Conti di Dogana, il Bologna si è imposto per 3-2 sul Perugia, che ha provato a risalire dopo il triplo vantaggio felsineo a firma di Mioli, Lo Monaco e Buikus; le reti di Ciani e di Dottori (su rigore) non sono state però sufficienti agli umbri per prolungare la sfida ai calci di rigore. La serata conclusiva del torneo – alla quale hanno presenziato i vertici della Federcalcio, così come era avvenuto nel pomeriggio in occasione delle finali per il 5° e 3° posto – è stata anche l’occasione per premiare i migliori singoli: Matteo Franceschelli del Bologna si è aggiudicato la palma di miglior portiere, mentre Claudio Giardino del Perugia (3 reti) e Luca Lo Monaco hanno meritato i riconoscimenti, rispettivamente, di capocannoniere e miglior giocatore.

FSGC | Ufficio Stampa