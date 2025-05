Il Calcio Camminato di San Marino verso la prima partecipazione ad un torneo

Il progetto di Calcio Camminato avviato dalla Federcalcio di San Marino è pronto a mettersi alla prova con formazioni di altre organizzazioni. Infatti, è novità recente la prossima partecipazione della squadra della FSGC al prossimo Torneo di Fermo. Finalizzato anche a tale scopo, i giocatori hanno ricevuto in settimana la visita di Roberto Valeriani e Vito Gibin, rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell’associazione Walking Football Italia. Veri pionieri del Calcio Camminato in Italia, avendolo strutturato quasi dieci anni or sono, hanno tenuto una lezione teorica ed una sessione pratica di allenamento a favore di giocatori e allenatori del gruppo sammarinese. Un’occasione prestigiosa per tornare sulle regole adottate nelle competizioni di Calcio Camminato e sulle caratteristiche del gioco, che ha varato l’approdo della formazione biancazzurra a tornei e competizioni ufficiali.

FSGC | Ufficio Stampa