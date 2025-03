Il cantante romagnolo Samuele Bersani torna sul palco dopo la battaglia contro il cancro

Samuele Bersani ha fatto il suo ritorno sul palco di Milano, riprendendo il tour interrotto lo scorso novembre per motivi di salute. Il concerto, che ha avuto luogo al Teatro Arcimboldi, è stato un momento speciale, non solo per i suoi fan, ma anche per il cantautore cattolichino, che ha voluto condividere con il pubblico una parte molto intima della sua vita.

A metà dello spettacolo, dopo aver eseguito le prime canzoni, Bersani ha interrotto il flusso musicale per parlare apertamente della sua lotta contro il tumore ai polmoni. Con grande sincerità, ha rivelato di essere stato colpito da un tumore al primo stadio, fortunatamente diagnosticato in tempo, il che gli ha permesso di evitare trattamenti aggressivi come chemio e radioterapia. Tuttavia, il cantautore ha dovuto affrontare un intervento chirurgico che ha comportato l’asportazione di un lobo polmonare.

In un momento carico di emozione, Bersani ha voluto ringraziare il pubblico per il supporto ricevuto durante i mesi più difficili, ammettendo che l’affetto dei fan è stato fondamentale per dargli la forza di superare la malattia e tornare a calcare il palco.

Durante il suo racconto, il cantautore ha anche parlato dell’importanza della prevenzione. Ha raccontato di un amico che, pur avendo il sospetto di problemi di salute, esitava a sottoporsi a controlli medici, non per paura degli aghi, ma per i costi troppo alti degli esami. Un momento che ha fatto riflettere sul tema delle difficoltà economiche legate alla salute.

Nonostante le sfide legate alla sua ripresa, Bersani ha ribadito che il sostegno e il calore del suo pubblico lo hanno motivato a guardare al futuro con determinazione. Il ritorno sul palco rappresenta, per lui, non solo una conquista personale, ma anche una rinnovata speranza nel proseguire la sua carriera musicale.