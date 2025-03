Il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cesena, Tenente colonnello Sabato Simonetti, saluta Cesena e parte alla volta di Bologna

Il Tenente Colonnello Sabato Simonetti, Comandante della Compagnia dei Carabinieri, lascia il Comando di Cesena per assumere un altro incarico presso il Comando Provinciale Carabinieri di Bologna quale Capo Sezione Operazione e Logistica.

Per l’occasione il Sindaco Enzo Lattuca ha ricevuto il Tenente Colonnello a palazzo Albornoz per ringraziarlo per questi anni di proficua collaborazione e cogliendo l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, anche in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine e con la Polizia Locale di Cesena.

“Il Comandante Simonetti – commenta il Sindaco Enzo Lattuca – ha operato nella nostra città con serietà, dedizione ed esemplare spirito collaborativo per oltre quattro anni assicurando all’intera comunità un importante servizio legato al presidio del territorio, con una particolare attenzione riservata alle zone più sensibili. Fondamentale inoltre è stato il suo contributo nei giorni più difficili dell’alluvione in cui ha coordinato con prontezza operativa e umanità le operazioni svolte dalle donne e dagli uomini dell’Arma al suo comando. Con lui inoltre abbiamo collaborato costantemente per garantire all’Arma dei Carabinieri di Cesena una sede più grande, rispondente alle esigenze del Corpo, in grado di ampliare ulteriormente i servizi a disposizione dei cittadini”. Da alcune settimane infatti la sede di riferimento è al civico 50 di via Samuele Andreucci, in zona Montefiore, vicina alla Secante, al centro e alla periferia, e si affianca alle sedi dislocate di San Carlo, Macerone e Borello.

“Rivolgo al Tenente Colonnello Simonetti – prosegue il Sindaco – i migliori auguri e una buona prosecuzione di lavoro in riferimento al nuovo incarico che si appresta a svolgere. È questa inoltre l’occasione per ringraziare tutto il comando dei Carabinieri di Cesena per il lavoro svolto quotidianamente”. Da parte sua il Tenente Colonnello Sabato Simonetti ha ringraziato il Sindaco e l’Amministrazione comunale aggiungendo che a Cesena sono stati quattro anni intensi ricchi di soddisfazioni personali e professionali in cui ha potuto apprezzare un territorio fervido ed accogliente ove non è mai mancata la collaborazione.

A subentrare a capo del Comando della Compagnia di Cesena sarà il Maggiore Maximiliano Papale.