Il Comune di Verucchio fissa le regole su decoro urbano e dehors

Semplificazione amministrativa: il testo unifica in un unico documento le precedenti disposizioni, facilitando la consultazione e riducendo tempi e costi per le imprese.

Armonizzazione estetica: norme precise su colori, materiali e tipologie di tende parasole, infissi, serrande e vetrine per garantire uniformità e armonia visiva, evitando “confusione” dovuta alla presenza di elementi diversi lungo la stessa strada o piazza.

Divieti e prescrizioni: proibito l’uso di gazebo; vietati messaggi pubblicitari su tende parasole che promuovano prodotti o attività terze; escluso l’uso del nero per scritte.

Accessibilità: regole per eliminare le barriere architettoniche, rendendo gli spazi fruibili a tutti, in attesa dell’approvazione del PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche).