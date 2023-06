Il Conte Matteo Marzotto al seguito della 1000 Miglia. Automobile Club San Marino, attraverso il presidente Lucio Daniele, ha manifestato interesse e compiacimento per l’iniziativa intrapresa

Il Conte Matteo Marzotto al seguito della 1000 Miglia con la Maserati MC20 Cielo a guida autonoma, equipaggiata dal team di ricerca del Politecnico di Milano con tutti i componenti necessari per renderla indipendente da conducente. Nella manifestazione, Matteo Marzotto aveva funzioni di ‘pilota supervisore ‘ della nuova tecnologia d’ avanguardia.

Come da tradizione di Famiglia – il papà Umberto e lo zio Giannino venivano appellati “fratelli gentleman driver in doppiopetto”per via dell’eleganza dimostrata negli anni ’50 alla guida delle auto da corsa, solitamente Ferrari – Matteo indossava un doppiopetto di accurata raffinatezza e cravatta con la Freccia Rossa.

Automobile Club San Marino, attraverso il presidente Lucio Daniele, ha manifestato interesse e compiacimento per l’iniziativa intrapresa.