Il cordoglio del Presidente del Consiglio comunale di Cesena Filippo Rossini per la scomparsa di Davide Ceccaroni

Ho appreso con profondo rammarico la notizia della morte di Davide Ceccaroni, un amico leale e sincero, un politico appassionato. La sua vita è stata dedicata al servizio della comunità, un impegno che ha portato avanti con passione e determinazione, in Consiglio Comunale tra il 2009 e il 2019 dove ha ricoperto anche il ruolo di Capogruppo del Partito Democratico e in Consiglio Provinciale dal 2017.

Davide ha affrontato sfide innumerevoli, sempre con il sorriso e la ferma convinzione che il cambiamento fosse possibile. La sua capacità di ascoltare le persone e di mettersi in gioco per loro ha rappresentato un esempio per me e per molti della generazione.

Oltre alla carriera politica è stato anche un amico prezioso. La sua generosità e il suo inconfondibile senso dell’umorismo hanno lasciato il segno in molti dei nostri incontri, incluso l’ultimo, avvenuto solo poche settimane fa, in cui abbiamo condiviso una riflessione sentita sulla ricorrenza del 25 aprile – la sua, la nostra festa del cuore. Mi mancheranno le lunghe chiacchierate, i suoi consigli saggi e le risate sincere che sapevamo regalarci.

In questo momento di dolore, mi unisco alla sua famiglia, alla sua comunità politica, che è anche la mia, per onorare la sua memoria e per continuare a portare avanti i valori in cui ha sempre creduto.

Cesena, 14 aprile 2025