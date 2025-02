Il dr. Andrea Stefano Gilardi – attuale Direttore Generale e Accountable Manager – lascia la società di gestione dell’Aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì

F.A. S.r.l. comunica che, a seguito di dimissioni volontarie, in data 16 settembre 2024 si concluderà il rapporto di collaborazione del Dr. Andrea Stefano Gilardi – attuale Direttore Generale e Accountable Manager – con la società di gestione dell’Aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì; pertanto da tale data lo stesso non ricoprirà più i ruoli e le funzioni a lui assegnati in seno a F.A. S.r.l. e alla controllata Go To Travel S.r.l.

Il manager, al quale va il ringraziamento per il proficuo lavoro svolto in questi mesi, stimolato dalla volontà di misurarsi in nuove sfide professionali, esce in totale armonia con l’Azienda e con gli Azionisti e garantirà, nelle prossime settimane, un adeguato supporto operativo e organizzativo finalizzato a dare piena continuità al percorso imprenditoriale sin qui intrapreso nonché alla più ampia valorizzazione delle risorse umane presenti in F.A. S.r.l. e in Go To Travel S.r.l.

Grazie per l’attenzione che vorrete concedere alla notizia.