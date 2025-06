IL FAIR PLAY PREMIA LA SCUOLA SAMMARINESE AL WFPD 2025.

Andata in archivio la trasferta di Olympia per gli impegni istituzionali del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) previsti nell’agenda dei lavori di European Fair Play Movement (EFPM), ora le attività si concentrano agli aspetti organizzativi della “ 8^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in programma per il giorno Lunedì 8 settembre 2025 ore 21 alla Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, San Marino.

Il ricco Programma prevede la Cerimonia di Premiazione delle diverse categorie dei Premi Fair Play 2025 che nel corrente mese di Giugno si chiudono con le Nomination dei Premiati che riceveranno i prestigiosi riconoscimenti conferiti dal Consiglio Direttivo CNSFP.

Una particolare attenzione e sensibilità viene sempre rivolta alla Scuola Sammarinese di ogni ordine e grado che con il prezioso lavoro, collaborazione degli Insegnanti e Studenti, Alunni presentano sempre belle e apprezzate iniziative che interpretano i sani principi e valori del Fair Play e temi sensibili della Società.

In questa edizione del 2025 sono due le Scuole che riceveranno il PREMIO FAIR PLAY ALLA PROMOZIONE: Scuola Media Statale Serravalle Classe 3 B e Scuola Elementare l’Olmo Montegiardino che il CNSFP desidera congratularsi con gli Insegnanti e Studenti, Alunni per i lavori presentati.

