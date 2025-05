Il genio della chiesa di Roma…di Sergio Pizzolante

Con un mondo a pezzi, senza guide, con varie rappresentazioni folkloristiche o tragiche, spesso folkloristiche e tragiche insieme, molte volte per motivi religiosi, veri o falsi che siano, la Chiesa di Roma appare l’unica cosa intera al mondo.

Se pensiamo che poco più di 10 anni fa un Papa, per la prima volta, si dimetteva, se pensiamo agli scandali finanziari e alle crisi per vicende di pedofilia, alle chiese vuote, alle vocazioni in caduta, c’è da rimanere stupefatti.

E’ stupefacente la capacità della Chiesa di risorgere. Anche se quello è il suo mestiere, far credere agli uomini la resurrezione, e’ comunque sorprendente.