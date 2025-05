Il “GLORIOSO” ESERCITO DI “DIFESA” ISRAELIANO!!! … di Dario Manzaroli

Benjamin Netanyahu è un uomo accusato di corruzione , è un assassino ed un criminale di guerra ; è un uomo che per non finire in carcere si è alleato con partiti apertamente fascisti, di estrema destra e cosidetti suprematisti (integralisti è più chiaro) ebrei , è un criminale con le mani grondanti del sangue di almeno 41.000 palestinesi (solo nell’attuale campagna di Gaza).

Gaza è stata rasa al suolo, come facevano i nazisti. Non se lo vogliono sentire dire ma è proprio così: Scuole ospedali, case, strade, palazzi. Tutto triturato con armi micidiali gentilmente forniti in larga misura dagli Stati Uniti che proprio in questi giorni hanno accolto questo criminale a camere riunite con applausi in piedi, a parte coloro che per decenza e forse per vergogna si sono rifiutati di ascoltarlo. Fra loro Camala Harris possibile candidato democratico alle prossime elezioni presidenziali. Brava Camala !

Israele da oltre 50 anni occupa terre non sue, deteniene illegalmente migliaia di prigionieri politici seviziati , torturati e sempre umiliati, applica il regime marziale nei territori occupati e tratta da cittadini di serie B i palestinesi che vivono nello stato ebraico ,pratica una pulizia etnica nella Cisgiordania palestinese con l’evidente e dichiarato intento di annetterla.

Questo è il Paese in cui, secondo alcuni governi, si dovrebbe identificare l’Occidente democratico . ANCHE NO!!!grazie

Questo Paese,in barba al diritto internazionale, si arroga il diritto di colpire chiunque e dovunque si trovino suoi nemici, in Israele, nei territori occupati, negli altri Stati: Siria Yemen, Iran, Iraq e ora di nuovo il libano .

Dunque una politica non offensiva ma militarista,spregiudicata e che conta sempre sulla impunità divenuta sempre più nauseante e vorrei dire traballante. Credo che debba finire il giochino che vuole che chi critica Israele è antisemita. Il più grande divulgatore di antisemitismo è Israele e le politiche che applica da oltre 50 anni.

Chi critica motivatamente Israele fa benissimo.

E le critiche di oggi sono tutte assolutamente giustificate. Il vittimismo del povero ebreo sempre perseguitato si scontra drammaticamente con comportamenti e politiche che fanno sembrare Israele più un persecutore che un perseguitato.

Allora le domande sono due ed entrambe molto semplici.

Chi subisce la politica di aggressione ed espansione di Israele è un terrorista o ha il diritto di tentare di fare quello che subisce ?

Se Putin che invade i territori ucraini è un criminale ed un terrorista, Netanihau cos’è ?

Questi giorni una Stampa spesso con i paraocchi (per non dire peggio) ha gridato all’orrore perche un razzo sparato dagli hezbollah del Libano ha ucciso 12 bambini drusi sulle Alture del Golan. Episodio decisamente orrendo in se ma che richiede alcune precisazioni, a partire dal fatto che li c’è una guerra in atto.

E ancora : Le alture del Golan sono territorio Siriano occupate illegalmente da Israele .

Israele solo nell’attuale campagna di sterminio attuata a Gaza ha ucciso almeno 41.000 civili. Di questi due terzi sono donne e bambini. Quindi circa 30.000 persone di cui 14-15 mila bambini .non ho visto i loro nomi sui giornali e le reprimende contro un esercito che ammazza i civili volontariamente e premeditatamente – o no ? se bombardi a tappeto una zona densamente abitata , la strage è premeditata o no?

E’ giunta l’ora di imporre la nascita di uno stato palestinese nei territori assegnati dall’ONU nel 1948.

Piaccia o no ad Israele .

Netanyahu deve finire giudicato per crimini di guerra alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja .

Dario Manzaroli