IL GT WORLD CHALLENGE CONFERMATO A MISANO PER IL 2026: POSTE LE BASI PER IL RINNOVO PLURIENNALE

23.854 spettatori nell’arco del weekend

Valentino Rossi conquista un altro successo nella gara di casa

Ieri il Rooftop Party: presentato il profumo “16 Curve”

Misano World Circuit, 20 luglio 2025 – Il GT World Challenge powered by AWS resterà nella Motor Valley. SRO Motorsports Group e Santa Monica SpA hanno confermato la presenza del round di Misano nel calendario della serie 2026 e hanno posto le basi per un rinnovo pluriennale.

“Sono lieto che SRO Motorsports Group continuerà la sua lunga collaborazione con il Misano World Circuit, che è stato una pietra miliare del nostro calendario della Sprint Cup per oltre un decennio – le parole di Stéphane Rate, founder&CEO di SRO Motorsport Group -. L’evento è stato un successo grazie alla grande considerazione di cui gode il circuito sia tra i team che tra i tifosi e sono certo che saranno particolarmente soddisfatti di questo nuovo accordo. Non vedo l’ora di vivere molti altri fine settimana di gara memorabili a Misano.”

“Il GT World Challenge è l’evento più importante delle quattro ruote che ospitiamo in circuito – il commento del Managing Director di Misano World Circuit, Andrea Albani -, in questi anni ci ha permesso di crescere e di posizionarci come riferimento nel panorama delle gare GT. È un format che si sposa perfettamente con la nostra filosofia, che è quella di connetterci con il territorio e di far vivere al pubblico esperienze sempre più immersive. Nei prossimi anni lavoreremo per far continuare a far crescere questo appuntamento e renderlo sempre più uno show”.

L’evento gode di un prestigio internazionale, si svolge sui grandi circuiti del mondo e garantisce una concreta ricaduta economica sul territorio. Lo Studio Trademark sugli eventi del calendario del Misano World Circuit ha quantificato nel 2024 un impatto superiore ai 5 milioni e mezzo di euro.

23.854 SPETTATORI NEL WEEKEND: GRANDE FOLLA PER LA SESSIONE AUTOGRAFI DEL SABATO E PER APPLAUDIRE IL TRIONFO DI VALENTINO ROSSI E RAFFAELE MARCIELLO

Sono 23.854 gli spettatori accorsi nell’arco del weekend per assistere alle sfide del GT World Challenge powered by AWS. Grande affluenza, in particolare, dal tardo pomeriggio di sabato, quando il pubblico ha potuto accedere alla pit lane, incontrare i piloti e farsi firmare autografi, prima di assistere alla spettacolare gara della Print Cup al tramonto, con la vittoria di Valentino Rossi e Raffaele Marciello che ha fatto vibrare i fans. L’equipaggio, a bordo della BMW numero 46, scattava dalla terza posizione in griglia e nelle fasi finali ha avuto la meglio sulla Ferrari numero 51 di AF Corse – Francorchamps Motors condotta da Alessio Rovera e Vincent Abril. Terzo posto per l’altra BMW Mt del Team WRT affidata a Kelvin Van der Linde e Charles Weerts.

Per il “Dottore” si tratta della terza vittoria consecutiva sul circuito di casa, mentre Marciello ha completato un ritorno perfetto in Sprint Cup conquistando la sua prima vittoria nella serie con la BMW.

IERI SERA IL ROOFTOP PARTY: PRESENTATO IL PROFUMO 16 CURVE, UN OMAGGIO DI FAROTTI ESSENZE A MISANO WORLD CIRCUIT

Ad assistere allo spettacolo della gara al tramonto, ieri sera, gli ospiti delRooftop Party organizzato da Misano World Circuit con oltre 400 invitati a rappresentare il network di aziende, esponenti del motorsport e istituzioni che alimentano con il loro sostegno lo sviluppo di Misano World Circuit.

L’evento rientra tra gli appuntamenti del Festival dell’Industria e dei Valori di Impresa di Confindustria Romagna, rappresentata dal neoeletto presidente Mario Riciputi.

Nel corso della serata è stata presentata in anteprima la fragranza 16 Curve, l’eau de parfum realizzata da Farotti Essenze, eccellenza creativa e produttiva del mondo delle fragranze con oltre 50.000 formule all’attivo e un’esperienza maturata in più di 50 anni di attività, in collaborazione con Andrea Meloni. Il nome richiama le 16 curve che caratterizzano il tracciato.

“L’idea alla base è quella di trasformare l’energia del motorsport in un’esperienza sensoriale, racchiudendo adrenalina, passione e tensione della pista in una scia olfattiva – le parole di Letizia Farotti che, insieme alla sorella Lara, guida l’azienda omonima -. 16 Curve è un omaggio alla potenza della corsa, al coraggio di chi accelera, alla bellezza cruda del circuito. Racchiude in sé italianità, stile e artigianalità, segni distintivi di Farotti Essenze”.

“Con il profumo 16 Curve – ha commentato Andrea Albani, Managing Director del Misano World Circuit – si amplia la gamma di prodotti che, negli anni, si sono ispirati al circuito, a partire dai colori e dai valori del progetto di brand identity #RideOnColors. Siamo orgogliosi di collaborare con Farotti Essenze, un’eccellenza del nostro territorio”.

