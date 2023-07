Il Lions di San Marino Undistricted dona una sonda ecografica a Villa Maria Cecilia di Cotignola

L’alluvione che ha recentemente colpito la Romagna ha causato danni significativi e ha richiesto uno sforzo di solidarietà e assistenza da parte di molte organizzazioni. In un gesto di generosità e supporto, il Lions Club San Marino Undistricted ha donato una sonda ecografica all’Ospedale Villa Maria Cecilia di Cotignola rappresentata dall’Amministratore Delegato, il sammarinese Lorenzo Venturini. Questo dono prezioso, consegnato dal Presidente del Lions Club San Marino Undistriced Silvano Di Mario e dal Presidente Incoming Pietro Falcioni, contribuirà a proseguire la qualità dell’assistenza medica fornita sia alla comunità locale sia a quella sammarinese in relazione agli accordi in atto tra l’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino con Villa Maria Cecilia.

L’Ospedale Villa Maria Cecilia di Cotignola è stato direttamente colpito dall’alluvione, subendo ingenti danni sia strutturali che alle attrezzature mediche. Tra gli strumenti danneggiati è stata individuata una sonda ecografica per il contributo diretto e il supporto concreto che il Lions Club San Marino Undistricted, consapevole delle difficoltà affrontate dall’ospedale, ha deciso di offrire celermente.

La sonda ecografica è uno strumento medico essenziale che consente ai professionisti sanitari di effettuare diagnosi accurate e guidare trattamenti appropriati. La donazione della sonda ecografica da parte dei Lions Club San Marino Undistricted a Villa Maria Cecilia rappresenta un significativo riallineamento nell’equipaggiamento medico dell’ospedale e garantirà la prosecuzione di cure di alta qualità per i pazienti.

Il Lions Club è noto per l’impegno costante nel sostenere le comunità in momenti di difficoltà. La donazione della sonda ecografica da parte dei Lions San Marino Undistricted è un ulteriore esempio di come i Lions Club di tutto il mondo si mobilitino per fornire assistenza medica e altri servizi essenziali alle comunità in difficoltà. La loro azione rapida e generosa dimostra la forza della solidarietà e l’impegno a fare la differenza nella vita delle persone.

La donazione della sonda ecografica da parte del Lions Club San Marino Undistricted all’Ospedale Villa Maria Cecilia di Cotignola in seguito all’alluvione in Romagna è un atto di generosità e solidarietà che avrà un impatto immediato e duraturo sulla struttura. Questo dono contribuirà a migliorare l’assistenza medica fornita ai pazienti e dimostra l’importanza del supporto reciproco in tempi di difficoltà. Grazie all’impegno dei Lions Club, Villa Maria Cecilia potrà affrontare con più sicurezza le sfide della ricostruzione e guardare con ottimismo alla rapida piena operatività della struttura.