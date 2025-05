“Il Liscio. Memoria e Futuro”: presentazione del volume, a cura del musicologo Franco Dell’Amore. Mercoledì 14 maggio 2025, ore 17.30 a Rimini, Museo della Città

(Rimini, 12 maggio 2025) – Il Liscio, un fenomeno musicale e sociale tutto da scoprire. Se ne parla mercoledì 14 maggio 2025, ore 17.30, nella Sala degli Arazzi del Museo della Città di Rimini dove sarà presentato il libro “Il Liscio. Memoria e Futuro” a cura di Franco Dell’Amore, pubblicato da Pazzini editore, grafica di Gianni Donati.

Il volume di 223 pagine raccoglie gli atti del convegno “Romagna mia e il futuro del liscio” tenutosi a Rimini il 18 ottobre 2024 e promosso dal Comune di Rimini e A-Event, il settore delle Acli riminesi dedicato all’organizzazione di eventi.

Intervengono alla presentazione Michele Lari, assessore alla Cultura del Comune di Rimini e autore della prefazione e Franco Dell’Amore, musicologo e curatore del volume.

Il libro contiene gli scritti dei relatori e degli intervenuti al Convegno, vale a dire la summa del pensiero appartenente ai protagonisti (soprattutto teorici) di quello straordinario fenomeno musicale e sociale denominato “Liscio”. Un compendio fatto di contributi anti-retorici, attento al contenuto più che alle fotografie patinate ed edulcorate.

Il saggio è suddiviso in tre parti (Liscio romagnolo, Liscio Emiliano e Liscio Ambrosiano) per far conoscere quanto sia stato vasto il fenomeno. Si potranno leggere nuovi contributi sulla storia della musica da ballo romagnola, emiliana e lombarda (Franco Dell’Amore, Gualtiero Gori, Carmelo Mario Lanzafame, Orfeo Bossini, Placida Staro, Lisetta Bernardi, Riccarda Casadei, ecc.) e innovative riflessioni sul futuro del liscio (Andrea Pollarini, Valerio Corzani, Federico Savini, ecc.).

Nell’appendice è presente una ricchissima bibliografia, con aggiunta dei film e documentari finora realizzati. Oltre a un utile indice dei nomi e delle formazioni musicali citati nei testi.

Si allega la copertina del libro.

Ufficio stampa Acli