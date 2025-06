Il mare di Riccione e l’inclusività: in barca a vela con i ragazzi della Lega del Filo d’Oro

Un mare senza barriere, aperto a tutti. È questo lo spirito che anima la nuova iniziativa promossa dal Club Nautico Riccione e dalla Lega Navale Italiana – sezione di Riccione, in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro, storica associazione impegnata nell’assistenza e nella riabilitazione delle persone con disabilità plurime.

A partire da giovedì 12 giugno, con ulteriori uscite previste per il 16 e 19 giugno, un gruppo di ragazzi e ragazze seguiti dalla Lega del Filo d’Oro vivrà l’emozione della vela grazie a una serie di escursioni lungo la costa di Riccione. A bordo delle imbarcazioni del Club Nautico e della Lega Navale – tra cui la Hansa 303, progettata per consentire la navigazione anche a persone con disabilità fisiche, intellettive e psichiche – i partecipanti potranno provare la libertà del mare e il piacere del vento e delle onde.

Un’esperienza multisensoriale che non è solo un momento di svago ma un potente strumento educativo, relazionale e sociale. L’iniziativa vuole essere un chiaro segnale di integrazione, un modo per dimostrare che la vela – e lo sport in generale – possono diventare veicoli di inclusione, autonomia e dignità.

La navigazione del 12 giugno prenderà il via alle 9:30 del mattino, offrendo ai partecipanti un contatto diretto con il mare, in un contesto di sicurezza, accoglienza e rispetto. Il progetto gode del patrocinio del Comune di Riccione, a conferma dell’attenzione del territorio verso iniziative che promuovono la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale.

Il Club Nautico e la Lega Navale di Riccione esprimono il loro ringraziamento ai volontari, agli istruttori e alle associazioni coinvolte che, con passione e dedizione, rendono possibile questa attività dal valore umano importante.

Comune di Riccione