Il Ministro del Turismo Santanchè in visita ufficiale nella Repubblica di San Marino

Siglata una dichiarazione con il Segretario di Stato Pedini Amati sull’unità di intenti per lo sviluppo turistico

Visita Ufficiale del Ministro del Turismo italiano Daniela Santanchè alla Repubblica di San Marino. L’appuntamento si è aperto con un bilaterale con il Segretario di Stato Federico Pedini Amati al termine del quale è stata siglata una dichiarazione congiunta con la quale i Ministri di entrambi gli Stati hanno confermato la comune intenzione di concludere un Protocollo d’Intesa che rafforzi e rilanci, con reciproco vantaggio, le relazioni turistiche, già esistenti, fra San Marino e Italia. Entrambi sono stati concordi sull’importanza dello sviluppo di iniziative congiunte per la mutua promozione turistica, della collaborazione attiva nell’organizzazione di conferenze, quale la Seconda Conferenza europea dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) sul Turismo Accessibile, che si terrà a San Marino il prossimo novembre, alla cui organizzazione intendono collaborare. Sul piano multilaterale, i Ministri si sono congratulati per l’ottima cooperazione esistente nei vari fora internazionali a cui entrambi gli Stati prendono parte, tra cui UNWTO, BIE ed EUSAIR. Durante l’incontro, si è convenuto di intensificare le relazioni istituzionali tra i due Ministeri del Turismo, che già trovano attuazione nel Tavolo Territoriale Turistico.

Al termine dell’incontro il Ministro Daniela Santanchè è stata ricevuta a Palazzo Pubblico dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti alla presenza di autorità militari, Capitani di Castello, rappresentanti del Consiglio Grande e Generale e amministratori dei territori limitrofi. Nell’occasione il Ministro del Turismo Daniela Santanchè è stata insignita dell’Onorificenza di Gran Cavaliere dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

“Come ben sapete -ha detto il Segretario di Stato Pedini Amati durante il suo intervento di saluto- il Ministero del Turismo è stato riattivato solo recentemente dopo anni di accorpamento ad altre deleghe ma è tornato subito al centro dell’attività del Governo italiano. Scelta lungimirante, alla luce del valore che il settore ha per l’economia, dell’importanza che ha per la storia e la tradizione e della reputazione che il Turismo italiano vanta nel mondo. Scelta onorata dall’impegno del Ministro Santanchè. Purtroppo quello del Turismo è stato anche il settore più colpito dalla Pandemia da Covid-19 e, poco dopo, dalle problematiche relative alla mobilità internazionale causate dal conflitto russo-ucraino. Inoltre, alcune zone che tutti consideriamo ad alta attrattività turistica, soffrono sempre più spesso i danni causati da eventi difficili da gestire ma fortemente impattanti, danni milionari come quelli che ha procurato l’alluvione che si è trovata costretta ad affrontare l’Emilia Romagna in questi giorni e, non tanti mesi fa, le Marche. Un territorio unico che vive di turismo e che evoca a chiunque ci abbia trascorso anche un solo giorno della sua vita, emozioni senza eguali, aree che tutti amiamo e la cui ripartenza dobbiamo e vogliamo sostenere. La nostra Repubblica si è attivata: uomini, donne e strutture organizzate sono state e sono tuttora impegnate nel soccorso e nell’assistenza. Ma ritengo che il più grande aiuto che possiamo dare agli amici emiliano-romagnoli sia quello di promuoverne convintamente i loro territori, riportando nei parchi, sulle spiagge, in mezzo al verde, negli hotel e nelle tante bellissime città, visitatori da tutto il mondo e, con essi, riportando il sorriso sui volti di chi fa dell’accoglienza la propria vita. Con il Ministro Santanchè annunceremo, nei prossimi giorni, a Sofia, in occasione dell’Assemblea Generale Europea dell’Organizzazione Mondiale del Turismo un’iniziativa della quale siamo particolarmente orgogliosi: l’organizzazione sinergica della Seconda Conferenza Europea UNWTO sul Turismo Accessibile. Un progetto coerente con l’Agenda 2030 dell’ONU che chiede “di non lasciare nessuno indietro” e di “garantire a tutti il diritto a viaggiare” e coerenti con la volontà dei nostri Paesi di essere aperti a tutti contro ogni limite, contro ogni discriminazione ed oltre ogni ostacolo”.

“Si tratta di un graditissimo gesto -ha detto alla Reggenza il Ministro Santanchè riferendosi all’Onorificenza che gli è stata conferita- un gesto che non considero un omaggio rivolto alla mia persona ma come una testimonianza dell’impegno costante di tutta una squadra che nel Ministero del Turismo, così come nell’intero governo italiano, profonde sforzi costanti per rafforzare ed approfondire ogni giorno l’amicizia, la collaborazione e la solidarietà con la Repubblica di San Marino.

Amicizia, collaborazione e operosa solidarietà sono d’altro canto i tratti costanti del rapporto antico tra le nostre Repubbliche ed in particolare nel campo del turismo un settore fondamentale ed un motore per le economie delle nostre Nazioni che più di ogni altro dimostra le strette interconnessioni che ci legano al di là dei confini. I drammatici fatti degli ultimi giorni ancora una volta hanno dimostrato come il turismo sia un settore fortemente vulnerabile ed hanno confermato che il solo modo per sostenerlo ed assicurarne la resilienza è quello di lavorare insieme. Permettetemi in questa sede di esprimere la mia gratitudine per la vicinanza dimostrata e per l’aiuto fornito dalla Protezione civile della Repubblica San Marino ai territori colpiti dall’alluvione. I nostri Ministeri del Turismo -ha concluso- stanno lavorando ad arricchire la collaborazione nel quadro del tavolo turismo territoriale mettendo al centro anche il tema dell’accessibilità del turismo, per far sì che l’accoglienza che è il tratto caratteristico di queste terre sia veramente per tutti indipendentemente dall’età o dalle condizioni fisiche. Ed è nostra intenzione presentare questo modello anche alle altre nazioni, con la conferenza europea dell’Organizzazione Mondiale del Turismo sul turismo accessibile che collaboreremo ad organizzare.

San Marino, 27 maggio 2023/1722 dfR