Il “Paese di Halloween” avvolge di magia e mistero l’antico borgo di Riccione

A Riccione due giornate “da paura” per festeggiare Halloween tra scenografie a tema, spettacoli, laboratori creativi e un curioso viaggio nel passato.

Il Paese gioca d’anticipo

Già da mercoledì 30 ottobre, l’antico borgo di Riccione Paese si trasforma nel “Paese di Halloween” per dare il via ai festeggiamenti con un evento per grandi e piccoli. Dalle 15:30 alle 19, paura e divertimento si intrecceranno in un’atmosfera da brividi, dove fantasmi e streghe invaderanno corso Fratelli Cervi, tra zucche e scenografiche ragnatele.

Per tutto il pomeriggio, i più piccoli potranno prendere parte a numerose attività appositamente pensate per loro. In piazza Matteotti, dalle 15:30 alle 19, il truccabimbi darà vita a maschere spaventose, realizzate a misura dei loro desideri. Per chi vuole cimentarsi con la creatività, i laboratori artistici offriranno l’opportunità di preparare le piadine a tema Halloween e di decorare le zucche da portare a casa (laboratori su prenotazione e a pagamento; per informazioni, contattare il numero 347 8902845).

Tutti gli eventi in programma

La magia di Halloween continua con l’irrinunciabile “dolcetto o scherzetto” tra i negozi aderenti di corso Fratelli Cervi, dalle 16 alle 17, seguita dalla tanto attesa caccia al fantasma, alle 17:15, che partirà dalla piazzetta accanto alla Biblioteca comunale (viale Lazio, 10).

Il momento clou arriva alle 18, con uno spettacolo di acrobazie aeree e giochi di fuoco, curato dalle artiste Veronica Severini e Serena Montaspro, che stupirà il pubblico di tutte le età con esibizioni mozzafiato e sorprendenti colpi di scena. La festa si concluderà alle 19 con una baby dance a tema, che farà ballare i bambini sulle loro canzoni preferite.

Durante la manifestazione corso Fratelli Cervi sarà chiuso al traffico, trasformando la via in un’incantevole festa a cielo aperto.

Le sorprese di Halloween proseguono giovedì 31 ottobre al Museo del Territorio. Alle 16, la rassegna “Ottobre al Museo per Famiglie” si concluderà con “Un Medioevo da paura!”, un affascinante evento tematico curato da Andrea Tirincanti e Claudio Ugolini. I partecipanti potranno esplorare le più terrificanti raffigurazioni medievali in un viaggio nel tempo pensato per far rivivere le suggestioni di un’epoca lontana.

Comune di Riccione