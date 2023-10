Il Pd è superfluo. De Luca parla. … di Sergio Pizzolante

Voterei un Pd con a capo De Luca?

Con il programma che De Luca oggi propone sul Corriere?

Ve lo propongo:

«Il Pd non è la «sinistra» (c’era già un partito di sini- stra, i Ds, che non aveva capa- cità espansiva). Il Pd è il Partito democratico, con un’area anche di sinistra, ma è un’altra cosa. Non esiste un Pd che si riduce alla testimonianza. Non ha futuro un Pd che non parla di sicurezza, che pregiudica i rapporti con tutto il mondo cattolico, che non parla di impresa e di ceti professionali; che non propone una riforma profonda della giustizia e non fa sua una battaglia a fondo contro il mostruoso groviglio burocratico-amministrativo-giudizia- rio che blocca ogni energia positiva e ogni slancio innovativo; che non combatte concretamente a favore di un Mezzogiorno tradito. L’impostazione tutta ideologica sul tema dei diritti, sicuramente importante, non è un pro- gramma politico per il governo dell’Italia. Il dibattito sul Pd e nel Pd, sul suo rinnovamento, ha valore in relazione a tutto questo. Non esiste un Pd nel quale anime morte parlano una lingua morta, incomprensibile alle persone normali e che non riesce mai a creare entusiasmi colletti- vi».