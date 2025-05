Il Pd perde perché vince … di Sergio Pizzolante

Il Pd perde le elezioni perché vince come partito.

Cioè, non nasce una coalizione di sinistra vincente per colpa del Pd o nonostante il Pd?

Pd a far perdere la coalizione?

Ma è la coalizione a far perdere il Pd o è il

Per rispondere alla domanda utilizzo lo schema di ragionamento del professor Orsina, direttore del dipartimento di scienze politiche della LUISS.

Orsina dice che in Italia la sinistra-sinistra vale il 33 per cento dei voti, il centro destra arriva al 45-48 per cento.