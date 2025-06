Il “portierone” Stefano Tacconi superstar alla Notte Rosa di Rimini: bagno di folla, selfie e l’abbraccio di Elodie

Un vero e proprio tuffo nel “pink” per Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale Azzurra, che ha partecipato alla Notte Rosa 2025 a Rimini, regalando emozioni ai fan e ricevendo una calorosa accoglienza tra musica, spettacolo e ricordi in bianconero.

Reduce da altri recenti eventi in Riviera — tra cui “Uniti per Gianluca Vialli” e la presentazione della linea di vini “Junic” con il figlio Andrea — Tacconi è tornato protagonista grazie all’invito del direttore artistico Claudio Cecchetto, che lo ha voluto al grande concerto RDS in Piazzale Fellini.

Prima dello show, aperitivo a sorpresa al Bar Gelateria Romeo di Miramare, in compagnia dell’amico Mario Fucili. Per l’occasione, il locale si è trasformato in una sorta di Juventus Club all’aperto, con il titolare Vincenzo Caldarola a fare gli onori di casa. Fan in delirio per autografi, foto e selfie: Tacconi, come sempre, si è dimostrato generoso e disponibile con tutti.

Ma il momento più emozionante è arrivato a fine serata, nel backstage di Piazzale Fellini: Elodie, regina del palco, è scesa tra la folla per salutare e abbracciare personalmente Tacconi, sorprendendolo con un gesto affettuoso che ha strappato applausi e sorrisi.

Un’estate in rosa, sì, ma anche a tinte fortemente bianconere.