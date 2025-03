Il prato ideale? Ora puoi imparare a crearlo con l’Accademia Contadina di San Marino! Sabato 29 marzo, ore 9:00 – 12:00

Vuoi un prato da sogno ma non sai da dove iniziare? Sabato 29 marzo, dalle ore 9:00 alle 12:00, hai l’occasione perfetta per scoprire tutti i segreti del tappeto erboso perfetto grazie al corso “Il Prato Ideale – Creazione e Cura del Tappeto Erboso”, organizzato dall’Accademia Contadina e promosso dal Consorzio Terra di San Marino.

Il corso, pensato per hobbisti e appassionati di giardinaggio, sarà tenuto dal Dott. Marco Assirelli, tecnico specializzato dell’azienda Bottos, punto di riferimento nel settore del verde professionale.

Durante l’incontro, ospitato presso Casa Fabrica in Strada di Montecchio 11, San Marino Città, i partecipanti apprenderanno tecniche pratiche, consigli e trucchi per ottenere un prato sano, fitto e invidiabile. E per rendere l’esperienza ancora più piacevole, è previsto un coffee break offerto dal Consorzio.

La partecipazione prevede un costo simbolico di €10, e l’evento si svolge in collaborazione con C.A.P.A. Agro-Garden-Pet.

Prenotazione obbligatoria:

terradisanmarino.corsi@gmail.com

0549 902617 – WhatsApp 0549 902251

Non perdere l’occasione di trasformare il tuo giardino in un’oasi verde.

Il prato ideale ti aspetta!