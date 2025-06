Il premio Oscar Asghar Farhadi a Bellaria Igea Marina: ospite ieri sera al Castello Benelli

Uno dei più grandi maestri del cinema contemporaneo presente al dinner party della masterclass per registi emergenti

organizzata dall’International Filmmaking Academy di Bologna.

La nostra città continua a ritagliarsi spazio nel panorama cinematografico ed è orgogliosa di aver ospitato ieri Asghar Farhadi, uno dei più grandi maestri del cinema contemporaneo, che anche il Sindaco Filippo Giorgetti ha voluto omaggiare e conoscere. Lo splendido Castello Benelli di Bellaria Igea Marina è stato infatti sede del dinner party della 12ma edizione della Masterclass in Filmmaking organizzata annualmente da ll’IFA – International Filmmaking Academy di Bologna, di cui la struttura è partner: masterclass in cui registi emergenti selezionati da tutto il mondo hanno la possibilità di lavorare a fianco dei più grandi interpreti della settima arte. Al centro dell’edizione 2025 proprio Farhadi, due volte vincitore del Premio Oscar per il Miglior Film Internazionale con Una separazione (2011) e Il cliente (2016), premiato per i propri lavori anche, tra gli altri, a Cannes, Berlino e al Premio César.