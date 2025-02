Il primo maggio a Riccione

Riccione festeggia il primo maggio tra cultura, musica, arte e sport e si prepara a dare il benvenuto ai numerosi turisti e visitatori che arriveranno in città per il lungo ponte.

Alle 18 in piazzale Ceccarini, i Modena City Ramblers faranno ballare tutti i presenti con le loro inconfondibili sonorità irlandesi contaminate da rock e punk in un imperdibile concerto a ingresso libero. In caso di maltempo, l’evento sarà riprogrammato a data da destinarsi nelle prossime settimane.

A Villa Mussolini, resterà aperta con orario continuato dalle ore 10 alle 20 la mostra “Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio”, dedicata alla grande fotografa americana del ‘900 (ingresso a pagamento).

Nel parco della villa, proseguono i laboratori creativi nella serra del Giardino sul mare: alle ore 11 è in programma la “Rivoluzione in centrotavola”, un laboratorio floreale per adulti nel quale si utilizzeranno tecniche sostenibili per creare un grazioso centrotavola di primavera. Prenotazioni: officinagiardino@gmail.com