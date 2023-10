IL PROGETTO SUMS “ARCHISTARS A SAN MARINO” ALLA BIENNALE DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Giovedì scorso 26 ottobre è stato ufficialmente presentato, nel Padiglione sammarinese della Biennale di Architettura di Venezia, il progetto “Il segno dell’estro – Archistars a San Marino” promosso dalla SUMS, in collaborazione con l’Ordine sammarinese degli Ingegneri ed Architetti, con il Patrocinio delle Segreterie di Stato della Cultura, del Territorio e del Turismo. E’ questo sicuramente un accredito importante a livello internazionale per un progetto che ha l’importante obiettivo di far conoscere al mondo quella anomala concentrazione di palazzi e strutture di alto valore architettonico ed urbanistico presenti nella Repubblica di San Marino, che portano le autorevoli firme internazionali di famosi/e “archistars” come Michelucci, Foster, Portoghesi, Aulenti, De Carlo, Natalini, Gregotti etc. Potranno quindi essere valorizzate queste indiscusse eccellenze presenti in Repubblica, anche attraverso un percorso di visite destinato ad un turismo qualificato, per creare nuovi flussi turistici verso San Marino. Per l’occasione è stata installata nel padiglione una mostra fotografica di pregevoli istantanee degli edifici di maggior rilievo, a cura di Simone Maria Fiorani, efficacemente integrata da un video di grande qualità tecnica realizzata da Luca Bartolini, che mostra gli stessi edifici in tutta la loro spettacolarità multidimensionale. Sia la mostra che il video sono ora disponibili sul sito dedicato https://smarchistars.com. Erano presenti anche il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti e l’architetto di fama internazionale Alfonso Femìa (che ha tenuto di seguito un’eccellente lectio magistralis), che hanno riservato commenti molto positivi al progetto stesso. Il Presidente Marino Albani, al termine della presentazione, ha rivolto dei calorosi quanto meritati ringraziamenti a tutti coloro che hanno fornito sostegno e collaborazione per il buon esito dell’iniziativa. Una particolare menzione è andata all’Ordine degli Ingegneri ed Architetti per il loro apporto determinante alla buona riuscita del progetto ed allo scrittore-giornalista Sergio Barducci per la paternità dell’idea di un progetto di così ampio respiro; delle note di merito sono state giustamente destinate al Commissario Riccardo Varini ed alla società FR per l’ospitalità nel Padiglione di San Marino, nonché ai professionisti che hanno collaborato nel gruppo di lavoro costituito dalla SUMS nella fase organizzativa ed esecutiva, ossia Luca Zanotti, Maurizio Del Din, Simone M. Fiorani, Luca Bartolini e Loretta Montironi (BEAR).

UFFICIO STAMPA SUMS – San Marino 30.10.2023