Il puttinismo. Con due t. … di Sergio Pizzolante

Sciocchezze gigantesche dette anche da non sciocchi.

Una volta le sciocchezze erano sciocchezze, adesso sono opinioni. In diretta televisiva in fascia non protetta.

Dice che Salvini solleva dubbi sulla morte di Navalny, sulle responsabilità di Putin, per “garantismo istituzionale”, per rispetto della magistratura russa ect…

Per esempio Sgarbi ieri dalla Berlinguer.

Poi Orsini, sempre dalla Berlinguer, dice che la sociologia, la scienza politica, minchia…dice che le dichiarazioni d’amore di Putin di ieri verso l’Italia, in risposta ad una studentessa italiana a Mosca, sono “oro colato”. Colato.

L’occasione per sostituire la Turchia come soggetto di mediazione. Per fare i nostri interessi.

L’Italia, il giorno dopo l’assassinio di Navalny, dovrebbe telefonare a Putin e dirgli grazie…

Tu ci ami noi ti amiamo, lascia Erdogan e vieni a letto con noi.

Questa è una puttinata puttinista.

Detta in prima serata Mediaset.

Perché è un misto di imbecillità al servizio della propaganda putinista piu spregevole.

Perché sta nella costruzione mitologica di Putin, pensata per i bassifondi social e portata in diretta televisiva da un professore universitario. Spacciata per scienza. Incredibile.

Questa roba sarebbe troppa roba anche per i Talk russi. Non lo è per la Berlinguer.