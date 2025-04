Il rinnovamento generale degli impianti del calcio di Santarcangelo in vista dei 100 anni della società sportiva

Una generale e consistente riqualificazione degli impianti a disposizione della pratica calcistica nel capoluogo con un investimento di oltre 1,5 milioni di euro: è il risultato di una serie di interventi già conclusi o di prossimo avvio, che nell’ambito di un più ampio piano di rigenerazione degli impianti sportivi del centro e delle frazioni consentiranno di celebrare nel migliore dei modi i 100 anni della società calcio di Santarcangelo nel 2026.

Proprio oggi (giovedì 10 aprile), la Giunta ha approvato in linea tecnica il progetto per la manutenzione straordinaria del campo di allenamento numero 3, progettualità di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva approvata in unico livello. I lavori – per un importo di circa 96mila euro a carico dell’Amministrazione comunale per il 60% circa – saranno eseguiti dal gestore degli impianti di via della Resistenza, la società sportiva Young Santarcangelo, e prenderanno il via entro la fine di aprile, per concludersi indicativamente nella prima metà del mese di maggio.

In dettaglio, il progetto prevede sostanzialmente la creazione di un nuovo campo di allenamento in parte dell’area che in precedenza ospitava il terreno da gioco numero 3 – interessata dai lavori per la costruzione della nuova palestra in corso di realizzazione alla Cittadella dello Sport – con il livellamento del terreno e la successiva realizzazione del manto erboso, di un nuovo impianto di illuminazione per il campo con la predisposizione dei nuovi pali di illuminazione e di tutti i sottoservizi necessari, nonché l’installazione di una rete a protezione del confine, compresa la posa di plinti per il sostegno dei pali di recinzione.

Questo intervento si aggiunge al completo rinnovamento dell’antistadio del “Mazzola”, che diventerà un campo da calcio di ultima generazione permeabile al 100% con sistema di raccolta delle acque meteoriche, sostituzione ed efficientamento energetico delle torri faro, grazie a un investimento di 1.230.000 euro finanziato in parte con risorse proprie del Comune e in parte tramite mutuo. I lavori – che avranno una durata di circa 8 mesi – prenderanno avvio nell’estate 2025, conclusa l’attività delle società sportive.

L’obiettivo dell’intervento è quello di rispondere alla necessità di riqualificazione di un campo soggetto a un utilizzo intensivo e logorante, dove si svolgono gli allenamenti di tutte le squadre della società (dal settore giovanile alla prima squadra), con soluzioni in grado di garantire la qualità e la durabilità del terreno di gioco adeguandone le caratteristiche anche ai regolamenti LND (Lega nazionale dilettanti).

È stato realizzato nel corso dell’estate 2024, invece, il nuovo tetto per la tribuna del campo da gioco principale, danneggiato dal maltempo nel dicembre 2023: un intervento da circa 200mila euro – coperto per metà dalla polizza assicurativa – che ha consentito di porre termine alle infiltrazioni d’acqua ripristinando il pieno funzionamento della struttura.

Comune di Santarcangelo