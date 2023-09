IL ROTARY CLUB SAN MARINO RICORDA DON MILANI NEL CENTENARIO DELLA NASCITA CON UNA RELAZIONE DEL PROF. STEFANO ZAMAGNI APPUNTAMENTO ALLE ORE 21:15 di MERCOLEDÌ 13 AL Grand Hotel

Quest’anno 2023 ricorre il centenario della nascita di don Lorenzo Milani, la cui figura di sacerdote è legata alla sua intensa e appassionata esperienza didattica rivolta ai bambini poveri nella disagiata e isolata scuola di Barbiana, una frazione di Vicchio del Mugello, un piccolo e sperduto borgo montano della Diocesi di Firenze. Don Milani dal 1954 al 1967 vi avviò un’esperienza educativa unica, rivolta ai giovani di quella comunità che, anche per ragioni geografiche ed economiche, erano fortemente svantaggiati rispetto ai coetanei di città.

Il Rotary Club San Marino ha quindi voluto promuovere un evento che intende avere come finalità il poter valorizzare la vita di don Lorenzo Milani ed il suo rapporto con la scuola, che per lui rivestì il luogo principale in cui – attraverso l’incontro, la conoscenza e la formazione – si potessero formare i ragazzi, sviluppandone coscienza critica e personalità.

L’intento è anche quello di attualizzare l’importanza del suo testamento educativo, teso allo sviluppo di un pensiero critico, di cura per la parola, di scuola come luogo di relazioni in cui lo studente vive e trova un suo posto nel processo educativo.

Ospite relatore circa le tematiche suesposte sarà il prof. Stefano Zamagni. Nato a Rimini nel 1943, negli anni giovanili fa parte della Gioventù Cattolica Italiana della Diocesi di Rimini, collaborando con don Oreste Benzi al suo progetto educativo fra i pre-adolescenti. Si laurea nel 1966 in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dal 1969 al 1973 si specializza all’Università di Oxford (UK) presso il Linacre College. Insegna quindi all’Università di Parma e in seguito, fino al 2007, all’Università Luigi Bocconi di Milano, come professore a contratto di Storia dell’analisi economica. È professore ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna (Facoltà di Economia) e Adjunct Professor of International Political Economy alla Johns Hopkins University, Bologna Center.

L’evento dedicato al centenario della nascita don Lorenzo Milani e preceduto da una riunione rotariana riservata ai soci, si terrà mercoledì 13 Settembre 2023 presso il Grand Hotel di San Marino e sarà aperto al pubblico, sino ad esaurimento dei posti disponibili, a partire dalle ore 21,15.