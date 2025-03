Il saluto al Consiglio Grande e Generale dei Capitani Reggenti: riflessioni e impegni per il futuro del Paese

Questa mattina, in occasione dell’ultima sessione del Consiglio Grande e Generale che presiederanno, i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi hanno pronunciato un indirizzo di saluto, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dai Consiglieri e dai Segretari di Stato durante un semestre particolarmente impegnativo.

Riconoscimento per l’impegno istituzionale

I Capitani Reggenti hanno sottolineato l’intensa attività svolta dal Consiglio, che ha visto sessioni fiume e lavori estenuanti per adottare provvedimenti legislativi cruciali. Tra questi, la legge di sviluppo, gli interventi sull’emergenza casa e il ratificamento di decreti delegati. Nonostante le divergenze politiche e le difficoltà, è stata apprezzata la dedizione di tutti i membri del Consiglio, che hanno garantito l’efficacia del lavoro istituzionale.

Necessità di riformare il funzionamento del Consiglio

Civerchia e Riccardi hanno lanciato un appello per rivedere le regole che disciplinano l’attività del Parlamento sammarinese. L’obiettivo è rendere il dibattito più fluido e qualificato, riducendo i tempi di discussione per consentire maggiore concentrazione sugli argomenti trattati. Hanno, inoltre, sollecitato la Commissione Consiliare Speciale per le Riforme Istituzionali a lavorare per fornire al Consiglio gli strumenti più efficaci per esercitare le proprie funzioni.

Le sfide future: occupazione, welfare e transizione ecologica

Il saluto dei Capitani Reggenti ha anche toccato le sfide future che attendono il Paese, tra cui il miglioramento del welfare, l’occupazione, la sanità, l’educazione e la transizione ecologica. Hanno espresso l’urgenza di un impegno comune per garantire un nuovo modello di sviluppo, sostenibile e capace di offrire opportunità ai cittadini, con particolare attenzione alle famiglie e ai giovani.

Le relazioni internazionali e il ruolo di San Marino

Il ruolo di San Marino nelle relazioni internazionali è stato un altro tema centrale dell’intervento. I Capitani Reggenti hanno ricordato l’importanza di continuare a costruire relazioni con gli altri Stati, mantenendo la sovranità del Paese e promuovendo valori universali come la pace, la giustizia e i diritti umani. Hanno anche sollecitato un ampio confronto sul tema dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, ritenuto fondamentale per il futuro della Repubblica.

Un saluto emozionante e un augurio di buon lavoro

Nel concludere il loro mandato, i Capitani Reggenti hanno espresso gratitudine a tutte le istituzioni che hanno supportato la loro attività, ringraziando i funzionari, i Corpi Militari, le forze di polizia e soprattutto il personale dell’Amministrazione Pubblica per il loro impegno quotidiano. Hanno infine rivolto un sentito augurio ai nuovi Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, per il loro prossimo mandato.