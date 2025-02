Il San Giovanni riparte da mister Marco Tognacci e dal suo staff.

Alla cena di fine stagione il presidente Massimiliano Venturi e il direttore generale Fabio Giardi hanno annunciato il rinnovo del tecnico alla squadra e rilanciano: “Da qualche anno abbiamo iniziato un percorso di crescita che ci ha portato ai playoff in due degli ultimi tre campionati e a chiudere questo in settima posizione sfiorando la semifinale. Le idee per migliorare la rosa e la società le abbiamo molto chiare e faremo il massimo per quanto ci riguarda”

La storica semifinale playoff è sfumata proprio sul filo di lana, nell’ultimo quarto d’ora della sfida con la Cosmos in maniera a dir poco “rocambolesca”, ma l’epilogo reso amaro anche da alcune decisioni “sfortunate”non toglie nulla alla straordinaria stagione del San Giovanni e il presidente Massimiliano Venturi e il direttore generale Fabio Giardi preferiscono guardare immediatamente al futuro invece che recriminare.

“Vogliamo ringraziare innanzitutto ogni ragazzo che ha vestito la casacca rossonera in questa stagione, così come mister Marco Tognacci e ii suo staff. Ed è proprio da loro che ripartiremo per lanciare nuove sfide anche il prossimo anno. Lo abbiamo detto alla squadra alla cena che giovedì sera ha chiuso ufficialmente l’annata: l’allenatore e i suoi collaboratori saranno ancora dei nostri e abbiamo già rinnovato i nostri accordi con loro per la prossima che sarà la quarta stagione insieme” rivelano Venturi e Giardi: “Da qualche anno abbiamo iniziato un percorso di crescita che ci ha portato a disputare i playoff in due degli ultimi tre campionati e a chiudere quello 2023-24 in settima posizione sfiorando la semifinale. Vogliamo continuare a stare sempre lì in zona playoff per poi essere bravi a infilarci negli scontri diretti dove abbiamo dimostrato che può succedere tutto. Le idee per migliorare la squadra e la società le abbiamo molto chiare e faremo il massimo per quanto ci riguarda, con una continuità tecnica importante garantita da mister Tognacci”.