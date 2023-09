Il San Giovanni tiene a battesimo la neonata Academy Under 22 e rilancia la sfida playoff. Il presidente Massimiliano Venturi suona la carica: “Abbiamo ringiovanito e rinnovato la rosa dando però continuità alla guida tecnica che sposa in pieno la nostra filosofia e vogliamo riguadagnarci l’extra season sfuggita lo scorso anno all’ultima partita”

Esordio “storico” per il San Giovanni del presidente Massimiliano Venturi e del direttore generale Fabio Giardi: domani domenica 17 settembre alle 15, la truppa del riconfermato mister Marco Tognacci terrà infatti a battesimo la neonata San Marino Academy Under 22 in quella che sarà la prima partita ufficiale della principale novità del campionato 2022-2023.

Partiamo proprio da qui presidente, cosa ne pensa di questo progetto made in San Marino?

“Sicuramente è una bella iniziativa per dare più minutaggio ai ragazzi dell’Under 21, così che ne benefici la Nazionale a livello di gamba e di amalgama visto che lavoreranno di più insieme. Anche se in diversi continuano a giocare fuori, in tanti avranno infatti più spazio del passato. E’ una cosa tutta da scoprire anche per noi e vedremo in campo domani cosa aspettarci”

Venendo in casa San Giovanni, che rosa avete allestito?

“Volevamo ringiovanirla ancora e rinnovarla e lo abbiamo fatto, sempre nel segno della continuità tecnica e della guida di Marco Tognacci e del suo staff che lavorano in piena sintonia con i nostri obiettivi e la nostra filosofia. Pensiamo di avere un buon organico, poi la parola definitiva la dirà il campo”

Quali sono gli obiettivi stagionali dopo aver fallito l’accesso ai playoff proprio nei minuti finali della scorsa stagione?

“Riuscire a giocarci la post season facendo tesoro dell’esperienza venuta a mancare nel girone di ritorno e nella volata finale. E vogliamo tornare a essere più competitivi anche con le big”

Che campionato si aspetta?

“Oramai da qualche anno è diviso in due tronconi: ci sono sei squadre che nelle trenta partite fanno un altro campionato e le altre che devono giocarsi gli altri posti. Noi dobbiamo lavorare al meglio per cercare di stare sempre nel gruppo giusto. Abbiamo fatto una buona preparazione, abbiamo lavorato bene e vedremo subito perché il calendario ci regala un inizio complicato: dopo l’incognita Academy, incontreremo qualche corazzata. Ma la fiducia non ci manca”.

comunicato stampa